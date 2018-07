Confrontos matam mais 24 sírios no norte do país

Os confrontos de ontem concentraram-se na Província de Idlib, perto da fronteira com a Turquia. No mais sangrento incidente contra civis, manifestantes da cidade de Kfar Yahmour foram duramente reprimidos após atear fogo a pneus e organizar uma marcha anti-Assad. Nove pessoas teriam morrido após tropas do regime abrirem fogo.

Ainda ontem, O Departamento de Estado americano pediu à Rússia que apoie uma resolução do Conselho de Segurança contra a Síria, após a divulgação do relatório sobre o aumento do número de mortos pela repressão do regime Assad. / REUTERS