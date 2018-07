Confrontos matam pelo menos 23 militantes no Iêmen

Há semanas o governo tem afirmado que está para recapturar Zinjibar, a capital da província de Abyan, sul iemenita, sob domínio dos militantes há um ano, e que estava avançando em Jaar, reduto da Al-Qaeda. Mas os confrontos nas duas cidades continuam.

O Ministério informou que ocorreram intensos combates durante a noite entre tropas do governo, apoiador por artilharia, em Zinjibar e na cidade próxima de Qut, que deixaram pelo menos 23 mortos, dentre eles paquistaneses e somalis.

Outro confronto na cidade de Jaar deixou dez combatentes da Al-Qaeda mortos ou feridos, informaram militares, que falaram em condição de anonimato.

Na segunda-feira, dois suicidas tentaram atingir quartéis do Exército e postos de verificação no leste de Zinjibar numa tentativa de interromper o avanço militar no sul, matando quatro milicianos ligados ao Exército. A Al-Qaeda tem aumentado o uso de suicidas e carros-bomba para barrar a ofensiva militar no sul.

Militantes ligados à Al-Qaeda se aproveitaram da turbulência política do ano passado para tomar o controle de grandes trechos de território iemenita no sul do país. O braço da rede no Iêmen, conhecido como Al-Qaeda na Península Arábica, esteve por trás da fracassada tentativa de explodir um avião comercial norte-americano no Natal de 2009. As informações são da Associated Press.