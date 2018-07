Confrontos na Síria deixam pelo menos 19 mortos Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas da província síria de Idlib, noroeste do país, e em outros 74 locais após as orações desta sexta-feira, informou o Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres. São os maiores protestos dos últimos meses no país. Há informações de que as forças de segurança mataram pelo menos 19 pessoas em confrontos ocorridos em todo o país, apesar da presença de um grupo de monitoramento da Liga Árabe.