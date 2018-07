Confrontos na Síria matam 18 após

Na cidade de Idlib, no noroeste do país, rebeldes entraram em confronto com forças de segurança perto da sede do governo provincial, deixando 15 pessoas mortas, três delas civis que ficaram no meio do fogo cruzado, segundo informações do grupo de Observatório Sírio para os Direitos Humanos. As outras vítimas são sete soldados do regime e cinco rebeldes.

Já na província de Daraa, um civil foi morto a tiros e outros cinco ficaram feridos hoje durante uma ação das forças de segurança na cidade de Tafas. Outros dois civis foram assassinados na cidade de Homs.

Os protestos contra a ditadura de Assad, iniciados em março, eram liderados por manifestantes pacíficos, mas nos últimos meses desertores das forças de segurança começaram a se organizar e criaram o Exército Sírio Livre. Nesta quinta-feira, soldados rebeldes mataram oito pessoas e deixaram 13 feridos em um ataque a uma base de inteligência da força aérea em Idlib.

Em uma reunião na Turquia no fim do mês passado, o Exército Sírio Livre se encontrou com representantes da oposição civil, do Conselho Nacional Sírio, e ambos os grupos concordaram em coordenar seus esforços para derrubar o regime de Assad.

Ontem, a comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay, disse que mais de 4 mil pessoas foram mortas nos protestos desde março. Pelo menos 12,4 mil teriam fugido do país. O Conselho liderado por Pillay aprovou uma resolução "condenando veementemente as amplas, sistemáticas e graves violações aos direitos humanos e liberdades fundamentais pelas autoridades sírias".

Os membros do grupo de Direitos Humanos das Nações Unidas também concordaram em nomear um investigador especial e entregar um relatório sobre os abusos na Síria ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. As informações são da Dow Jones.