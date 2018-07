Confrontos na Síria matam ao menos 34 neste domingo

Pelo menos 34 pessoas morreram neste domingo na Síria em confrontos pelo país, 15 deles membros das forças de segurança do governo, disse o Observatório Sírio de Direitos Humanos. A violência ocorre um dia após o regime do presidente Bashar al-Assad declarar que aqueles que desejam sua saída foram combatidos e que estava centrado em estabilizar as condições de segurança no país.

As mortes ocorrem enquanto vários representantes de nações ocidentais e árabes se reúnem em Istambul, capital da Turquia, para pressionar Damasco a implementar um plano de paz das Nações Unidas e da Liga Árabe apresentado pelo enviado Kofi Annan.

Os conflitos mais pesados ocorreram na cidade de Quriyeh, na província oriental Deir Ezzor, que deixaram cinco opositores mortos, quatro soldados, um oficial e um civil, disse o observatório.

Segundo as estimativas das Nações Unidas, mais de 9 mil pessoas morreram em confrontos iniciados em março do ano passado, quando as manifestações contra o regime de Assad começaram. As informações são da Dow Jones.