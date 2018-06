Confrontos no Egito deixam ao menos 173 mortos em 24 hs Pelo menos 173 pessoas morreram em todo o Egito durante confrontos entre forças de segurança e manifestantes nas últimas 24 horas, informou neste sábado, 17, o governo local. As mortes ocorreram após simpatizantes do presidente islâmico deposto Mohammed Morsi tomarem as ruas para realizar manifestações que acabaram se transformando nas batalhas mais violentas vistas no país em mais de dois anos. Fonte: Dow Jones Newswires.