Confrontos no Iêmen deixam oito mortos

SANAA - Pelo menos oito pessoas morreram durante a madrugada desta segunda-feira, 17, em confrontos entre forças do governo e da oposição em Sanaa, capital do Iêmen, disseram testemunhas.

As fontes disseram que seis civis estão entre os mortos nos combates que opuseram soldados governistas a forças leais ao líder tribal Sadeq al Ahmar, que tem apoio de uma unidade do Exército comandada por um general desertor, Ali Mohsen al Ahmar, pertencente à mesma tribo do xeque.

De acordo com as testemunhas, um foguete matou três pessoas ao cair perto de um hospital de campanha da Praça da Mudança, terreno onde há meses milhares de pessoas estão acampadas para exigir a renúncia do presidente Ali Abdullah Saleh.

A violência no Iêmen se intensificou desde sábado, e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) está discutindo uma resolução que exigiria a renúncia de Saleh. Após dez meses de protestos - parte da chamada Primavera Árabe -, o presidente reluta em ceder o poder, que ocupa há 33 anos.

A oposição está cada vez mais organizada e violenta, o que provoca o receio de uma guerra civil no Iêmen, país mais pobre da Península Árabe e que enfrenta também conflitos sectários e tribais, além da presença da Al-Qaeda.