Confrontos no Iêmen deixam pelo menos 18 mortos Confrontos entre tropas leais ao presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, e opositores do governo deixaram pelo menos 18 mortos e 30 feridos na capital Sanaa e na cidade de Taiz, nesta segunda-feira, segundo funcionários da área médica e do setor de segurança, que falaram em condição de anonimato.