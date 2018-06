Confrontos persistem na capital do Sudão do Sul

O ministro das Relações Exteriores do Sudão do Sul, Barnaba Marial Benjamin, disse à Associated Press que os tiroteios envolviam soldados e remanescentes de uma facção militar acusada de amotinamento.

O chanceler sul-sudanês confirmou a detenção de cinco líderes políticos suspeitos de envolvimento na tentativa de golpe e disse que outros estão sendo procurados, entre eles o ex-vice-presidente Riek Machar.

Na véspera, o presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, atribuiu a tentativa de golpe a soldados leais a Machar, considerado um dos heróis da guerra que levou à independência do país em 2011.

Benjamin disse ainda que a Embaixada dos Estados Unidos em Juba e a Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul negaram que o ex-vice-presidente estivesse em suas dependências. Fonte: Associated Press.