Confrontos são registrados perto do aeroporto de Alepo

Em Damasco, os ativistas relataram a ocorrência de fortes bombardeios e confrontos em várias áreas, dentre elas bairros no oeste, onde, acredita-se, rebeldes estejam concentrados. O ativista Moaz al-Shami, que vive na capital síria, descreveu os ataques como "incessantes" e afirmou que atiradores estavam disparando das montanhas Qasioun, que ficam ao redor da cidade.

Os combates nas duas principais cidades sírias mostram a intensidade da guerra civil e a incapacidade do regime de reprimir os rebeldes, apesar de seu poderio de fogo muito maior.

As bases rebeldes em Alepo têm sido alvo, há semanas, de bombardeios e ataques aéreos das forças sírias, como parte da ampla ofensiva do regime do presidente Bashar Assad. Os rebeldes foram expulsos de algumas áreas, mas os relatos de confrontos perto do aeroporto sugerem que os combates podem estar se dividindo em novas frentes.

A agência oficial de notícias Sana disse que "grupos terroristas armados", a forma pela qual o regime se refere aos rebeldes, foram expulsos de áreas dos dois lados do aeroporto, que fica a 15 quilômetros a sudeste do centro histórico de Alepo.

As informações não deixam claro se os confrontos ocorreram perto do aeroporto internacional ou da base militar, que fica nas proximidades, e de onde parte os aviões que realizam ataques aéreos aos rebeldes do norte do país,

Alepo tem importante valor estratégico e simbólico. Trata-se de um importante centro no norte do país e fica perto de territórios dominados pelos rebeldes, além de estar próximo de importantes corredores de suprimentos na fronteira com a Turquia. As informações são da Associated Press.