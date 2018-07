Confrontos sectários ameaçam Egito

A Igreja Copta acusou, ontem, o governo egípcio de permitir ataques contra cristãos nos confrontos que deixaram pelo menos 26 mortos na noite de domingo no Cairo. O choque entre militares e manifestantes que protestavam contra atentados recentes a igrejas foi o mais violento desde de que a revolução popular depôs o ditador Hosni Mubarak, em fevereiro, e põe em dúvida a capacidade do país de caminhar para democracia.

Em nota, os coptas acusaram os militares e a polícia de permitirem que forças anticristãs transformassem o que era um protesto pacífico em um confronto sectário e, em seguida, "usar a violência como pretexto para o uso de força brutal dirigida largamente contra manifestantes coptas". Os cristãos coptas representam 10% dos 85 milhões de habitantes do Egito.

"Pessoas estranhas infiltraram-se e cometeram erros para que a culpa recaísse sobre nossos filhos", diz a nota. A Igreja Copta afirmou que provocações contra a comunidade cristã egípcia são um reflexo dos "problemas que ocorrem repetidamente e sem punição", referindo-se a recentes ataques contra igrejas no sul do país, pelos quais responsabilizam muçulmanos radicais salafistas.

Após uma reunião de emergência, o primeiro-ministro Essam Sharaf disse que as desavenças entre muçulmanos e cristãos no Egito são "uma ameaça à segurança do país" e "ameaçam a relação entre o povo e o Exército".

Parentes de pelo menos 17 mortos disseram que não autorizarão o governo a realizar autópsias nos corpos, por medo de que os resultados sejam manipulados para proteger os assassinos.

No protesto, testemunhas denunciaram o atropelamento de manifestantes por veículos militares. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 20 pessoas atingidas por tiros tiveram de passar por cirurgia. Mais de 500 manifestantes ficaram feridos nos confrontos. / AP