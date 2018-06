Confrontos sectários deixam 9 mortos no Líbano Nove pessoas morreram em Trípoli, no norte do Líbano, em choques sectários ocorridos durante o fim de semana, informou neste domingo a agência estatal de notícias libanesa. Os confrontos envolveram simpatizantes e detratores do presidente da vizinha Síria, Bashar Assad, em duas áreas pobres da cidade.