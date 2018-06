Confrontos tribais no sul da Líbia deixam 31 mortos

De acordo com um líder local, os combates foram desencadeados pelo assassinato de um guarda do líder militar da cidade, que é membro da tribo de origem árabe Awlad Soliman. A morte teria sido uma vingança pelo assassinato de dezenas de membros da tribo Tabu, de origem africana, em 2012.

Sabha, que já foi um reduto de apoio ao ex-ditador Muamar Kadafi, foi uma das últimas cidades a ser tomada pelos rebeldes, em 2011. É também a última grande cidade no extremo sul do país e fica em uma importante estrada que leva à fronteira com o Níger. A morte de Kadafi e a queda de suas tribos aliadas na região permitiu que a tribo Tabu tomasse o controle das fronteiras.

Em um incidente não relacionado, o vice-ministro da indústria da Líbia, Hassan al-Droui, foi morto a tiros durante visita a sua cidade natal, Sirte, a leste de Trípoli. A morte do vice-ministro marcou o primeiro assassinato de um membro do alto escalão do governo desde a queda do regime de Kadafi. Fonte: Associated Press.