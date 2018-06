Congestionamento dura 3 dias em estrada russa As tempestades de neve que atingiram a região de Tver, no nordeste da Rússia, criaram um congestionamento na principal estrada local que já dura três dias. A fila de carros e caminhões chegou a 200 quilômetros e as autoridades montaram um esquema de emergência com cozinhas improvisadas e outros equipamentos para auxiliar os motoristas.