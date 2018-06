Congo confirma duas mortes por Ebola

KINSHASA - O ministro da Saúde do Congo, Felix Kabange Numbi, confirmou neste domingo, 24, que duas mortes por Ebola foram registradas no país. Segundo ele, dois de oito casos analisados na província de Equateur, no noroeste do Congo, deram positivo.

As autoridades acreditam, no entanto, que o número de vítimas seja maior, com 13 mortes pela doença, incluindo cinco trabalhadores das equipes de saúde. O ministro informou que outras 11 pessoas apresentam sintomas suspeitos e estão isoladas, sendo que 80 possíveis contaminados estão sendo rastreados.

O Congo já registrou outros sete surtos de Ebola ao longo das últimas décadas, mas esta é a primeira vez com mortes confirmadas. Mesmo assim, o ministro afirma que as infecções são de uma cepa diferente do vírus registrado no oeste do continente, que já deixou mais de 1,4 mil mortos. Numbi argumenta que os casos foram registrados em uma região na qual a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que um surto de gastroenterite hemorrágica já matou 70 pessoas nas últimas semanas.

Segundo os dados mais recentes da OMS, o atual surto de Ebola no oeste da África já matou 1.427 pessoas e contaminou um total de 2.615. Serra Leoa é o país mais atingido, com pelo menos 910 doentes e 392 mortes. Já foram registrados casos também na Guiné, Libéria e Nigéria. O Congo fica no centro do continente, mas próximo da região afetada.