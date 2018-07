Congo: Explosão em depósito mata centenas Fortes explosões atingiram na madrugada deste domingo Brazzaville, a capital da República do Congo, destruindo moradias e deixando um número ainda incerto de mortos. Segundo fontes da presidência do país, cerca de 200 pessoas morreram nas explosões, que começaram quando um depósito de munição pegou fogo. O barulho foi ouvido do outro lado do Rio Congo, onde fica Kinshasa, capital da República Democrática do Congo.