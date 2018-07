Congo: número de rebeldes mortos sobe a 151 O número de mortos da facção M23 no leste da República Democrática do Congo (antigo Zaire) já chega a 151 em dois dias, de acordo com autoridades do país. O governador da província de Kivu do Norte, Julien Paluku, afirmou nesta sexta-feira que o M23 teve grandes perdas após atacar os militares na região de Kibumba, a 30 quilômetros de Goma, a capital da província, perto de Uganda.