Congo proíbe que muçulmanas cubram o rosto em locais públicos Congo decidiu proibir mulheres de se cobrirem inteiramente com véus, com o objetivo de facilitar a identificação dos cidadãos e prevenir atos de violência praticados por extremistas. Segundo o presidente do Alto Conselho Islâmico do país, El Hadj Djibril Bopaka, a medida tem sido bem recebida pelos muçulmanos, que é minoria.