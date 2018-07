Congressista anuncia candidatura à presidência dos EUA

Ela é a primeira mulher a entrar na disputa e uma das favoritas do "Tea Party". "Não podemos nos arriscar e dar mais quatro anos de mandato a Obama para desmantelar o país", frisou Michelle. Ela é considerada pelos analistas como uma candidata de maior solidez que o grande ícone deste movimento de direita, Sarah Palin, com quem se compara com frequência. Exatamente Palin foi uma das grandes ausências da noite. A ex-governadora do Alasca, tão popular entre as bases republicanas, e detestada pelos democratas, ainda não se pronunciou se concorrerá ou não às eleições de 2012. Durante o debate, os sete pré-candidatos responderam a perguntas sobre o sistema de saúde, imigração, economia, direitos dos homossexuais e aborto.

Todos os candidatos adotaram discurso conservador e insistiram que abolirão a reforma do sistema de saúde caso cheguem ao poder. A política externa foi pouco citada. Os pré-candidatos mencionaram apenas as questões do Iêmen, Afeganistão e Líbia e destacaram a necessidade de se promover a segurança das fronteiras como saída para se resolver os problemas da imigração ilegal. As informações são da Associated Press.