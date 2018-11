Congressista pede que procurador colombiano volte a ser investigado no caso Odebrecht

BOGOTÁ - O congressista colombiano Mauricio Toro, do partido Alianza Verde, pediu à Comissão de Investigação e Acusação que se reabram as investigações contra o procurador-geral Néstor Humberto Martínez pelo caso de corrupção da construtora Odebrecht.

O caso havia sido arquivado pela comissão em maio deste ano, sob alegações de que não existiam méritos suficientes para processar ou acusar o procurador em relação ao caso. "Solicitei a reabertura pelas novas provas apresentadas por Jorge Enrique Pizano", disse Toro em sua conta no Twitter.

Solicité la reapertura del caso del Fiscal Néstor Humberto Martínez por las nuevas pruebas conocidas por las grabaciones de Jorge Enrique Pizarro. pic.twitter.com/lQPYqSETv9 — Mauricio Toro (@maurotoroo) 20 de novembro de 2018

Jorge Enrique Pizano era considerado testemunha-chave nas investigações e morreu de ataque cardíaco em 8 de novembro. Nas gravações, Pizano acusou Martínez de saber das irregularidades na licitação para a construção da Rota do Sol II desde 2015, quando era advogado do Grupo Aval, da qual fazia parte a Corficolombiana, ex-sócia da Odebrecht no projeto.

Como controlador contratado pela Corficolombiana, Pizano relatou a Martínez pagamentos suspeitos em contratos feitos na Colômbia e no exterior, mas segundo ele, o caso não foi levado adiante dentro da empresa. O contrato custou, ao todo, US$ 2,5 bilhões.

Martínez negou que soubesse sobre corrupção na Odebrecht e garante que não estava claro que as informações que recebidas de Pizano se tratavam de pagamento de subornos. / Efe