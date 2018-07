Congressistas processam Obama por guerra na Líbia

O deputado Dennis Kucinich, membro do Partido Democrata, o mesmo do presidente, e outros nove membros da Câmara dos Representantes apresentaram o processo. Eles alegam que Obama teria contornado o Congresso - que pela Constituição norte-americana tem a prerrogativa de declarar guerras - ao autorizar o uso de forças militares no exterior.

"Com relação à guerra na Líbia, nós acreditamos que a lei foi violada. Nós pedimos aos tribunais que ajam para proteger o povo americano dos resultados dessas políticas ilegais", afirmou Kucinich.

Os EUA estão envolvidos na campanha de ataques aéreos contra forças do governo de Muamar Kadafi na Líbia. A ação internacional é liderada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), com o fim de proteger civis da repressão oficial, e está respaldada por uma decisão do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. As informações são da Dow Jones.