Congresso age de forma 'vergonhosa' em questões fiscais

"Nosso Congresso, passado e presente, tem se comportado vergonhosamente ao desempenhar seus deveres fiscais. Há limites para o que a autoridade monetária pode fazer. Somente o Congresso dos EUA pode nos salvar da perdição fiscal. O Fed não pode", afirmou Fisher durante um simpósio em Stanford (Califórnia).

Segundo ele, o Fed "não pode ficar indefinidamente comprando títulos do Tesouro e de agências de crédito hipotecário, porque isso jogaria para as futuras gerações de banqueiros centrais escolhas duras do ponto de vista de desfazer o que agora parece apropriado". No sistema de rodízio entre os presidentes dos distritos regionais do Fed, Fisher não está entre aqueles com direito a voto nas reuniões de política monetária deste ano. As informações são da Dow Jones.