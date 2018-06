Congresso chileno aprova lei que descriminaliza aborto terapêutico

SANTIAGO - O Congresso chileno aprovou nesta quarta-feira, 2, a lei que descriminaliza o aborto terapêutico, uma iniciativa da presidente Michelle Bachelet que agora deverá esperar o pronunciamento do Tribunal Constitucional para ser promulgada.

O Senado apoiou - com 22 votos a favor e 13 contra - o relatório de uma comissão mista que dirimiu divergências entre ambas as Casas do Congresso.

A medida permitirá às mulheres recorrerem ao aborto caso estejam com a vida em risco, se tiverem sido estupradas ou se o desenvolvimento do feto for inviável. / AFP