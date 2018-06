Congresso da Bolívia pede indiciamento de opositor e ex-presidente

LA PAZ - O Congresso da Bolívia enviou na noite de terça-feira, 13, à Procuradoria duas acusações contra o ex-candidato presidencial Samuel Doria Medina, importante líder da oposição ao presidente Evo Morales, e o ex-presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que renunciou ao cargo em 2003 em meio a violentos protestos no país.

A Procuradoria terá 30 dias para decidir se pede o indiciamento dos dois opositores. A moção, aprovada por maioria qualificada na Assembleia Nacional, acusa Lozada e Medina de desvio de recursos de uma fundação de incentivo à produção, a Fundapro. Segundo a comissão que investigou as denúncias na Assembleia, houve irregularidades também na privatização de uma linha de trens.

No total, 16 casos de privatização foram investigados entre 1985 e 2000. "São crimes inconcebíveis contra o Estado e a economia do país", disse o presidente da Câmara dos Deputados Marcelo Elio. "Não podem ficar impunes.

O vice-presidente do país, Alvaro Garcia Linera, também defendeu o indiciamento dos suspeitos. "Quando um governo entrega uma empresa pública e seus recursos naturais a mãos estrangeiras ou privadas, está atacando a pátria", afirmou.

Medina, por sua vez, disse que as acusações são políticas. " Me atacam por eu ter recebido 1,25 milhão de votos", disse o ex-candidato, que foi derrotado ainda no primeiro turno, quando teve 24% dos votos./ AFP