Congresso da Espanha elege Pedro Sánchez como líder de governo

MADRI - O premiê socialista Pedro Sánchez (PSOE) foi eleito nesta terça-feira, 7, o líder de uma coalizão de governo de esquerda na Espanha. A decisão veio após uma votação apertada no Congresso que encerra oito meses de paralisação política.

No poder desde junho de 2018, o líder do PSOE obteve 167 votos a favor, 165 contra e 18 abstenções que permitirão a ele permanecer no comando do Executivo espanhol. Também dá início a uma coalizão inédita com o radical partido de esquerda Podemos.

Os socialistas já haviam tentado negociar a formação de um governo de coalizão com a Unidas Podemos (coalizão entre o Podemos e o Esquerda Unida), após as eleições anteriores, em abril. As negociações fracassaram em razão de divergências sobre qual papel o Podemos teria no Executivo. O desentendimento levou o país de volta às urnas, em novembro, quando a extrema direita do Vox se tornou a terceira força política do país.

No último domingo, 5, o Congresso realizou uma primeira votação que não alcançou a maioria absoluta de 176 de 350 deputados.

"Vai haver uma coalizão progressista porque assim decidiram os espanhóis e a maioria parlamentar do Congresso", afirmou Sánchez, destacando a necessidade de acabar com a paralisia política. Para ele, o país estava "desprovido de ferramentas para abordar seus problemas e encarar os desafios do futuro". / AFP