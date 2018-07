Congresso declara estado de exceção no norte do Paraguai O Congresso do Paraguai declarou ontem estado de exceção em dois departamentos do norte do país, o que dá mais poderes às forças de segurança frente ao grupo rebelde Exército do Povo Paraguaio (EPP) e pressiona o presidente Fernando Lugo a controlar a situação. Medida similar entrou em vigor pela última vez em abril de 2010 em cinco departamentos, sem que fossem presos líderes do grupo acusado de sequestros, assassinatos e ataques a postos de polícia.