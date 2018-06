Congresso dos EUA discute ataque à Síria a partir de 9/9

"Sob os termos da Constituição, a responsabilidade de declarar guerras é do Congresso. Nós estamos felizes que o presidente Barack Obama tenha buscando nossa autorização para uma ação militar na Síria, em resposta às sérias e graves questões que estão sendo levantadas. Após consultas com o presidente, nós esperamos que a Câmara analise uma medida na semana do dia 9 de setembro. Isso dará tempo para que o presidente exponha o caso para o Congresso e o povo americano", diz Boehner no comunicado.

Mais cedo, Obama afirmou que decidiu que os EUA devem promover uma ação militar limitada contra a Síria, e que vai buscar autorização do Congresso para isso, apesar de ter prerrogativa para dispensar essa aprovação, como comandante-chefe das Forças Armadas. Atualmente, o Congresso dos EUA está em recesso e os parlamentares só devem retomar as sessões no dia 9 de setembro. (Álvaro Campos - alvaro.campos@estadao.com)