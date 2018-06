Congresso dos EUA é muito impopular, diz pesquisa O fato de que o Congresso dos Estados Unidos não é popular entre os norte-americanos sempre foi conhecido, com a divulgação de taxas de aprovação tradicionalmente abaixo de 20%. Mas uma pesquisa levou a popularidade do Congresso a um nível ainda mais baixo, ao compará-lo com algumas das piores pessoas ou situações imagináveis.