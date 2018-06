Congresso peruano confirma suspensão de Kenji Fujimori

LIMA - O Congresso do Peru confirmou nesta quinta-feira, 7, em nova votação, a suspensão do popular legislador Kenji Fujimori, que foi promovida pelo partido de sua irmã e rival Keiko, anunciou o presidente do Legislativo, Luis Galarreta.

+ Peru investigará Kenji Fujimori e outros legisladores envolvidos em vídeo de compra de votos

A suspensão foi aprovada por 58 votos a favor, 7 contra e 19 abstenções, informou Galarreta após a nova votação, realizada após a anterior ser anulada por um erro técnico. "Foi aprovada a suspensão de seus direitos (políticos) enquanto durar o processo penal (contra Kenji)", disse o político.

Kenji será investigado pela procuradoria pelo suposto pagamento de suborno e tráfico de influência depois de aparecer em vídeo supostamente tentando comprar votos de outros políticos para evitar a destituição do então presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunciou em março.

O Congresso deve ainda se pronunciar sobre um pedido de retirada de imunidade e destituição do filho mais novo do ex-presidente Alberto Fujimori, o que poderia tirá-lo da corrida presidencial de 2021, na qual ele aspira confrontar sua irmã.

+ Filho mais novo de Fujimori é expulso de partido por discordar da irmã Keiko

Confusão

O problema na primeira votação, realizada na noite de quarta-feira, surgiu porque Galarreta, do partido de Keiko, permitiu que membros de uma comissão que recomendou punir Kenji também votassem, o que seria contra o regulamento da Casa. Na nova votação, os membros dessa comissão não votaram.

Kenji, que não participou da sessão desta quinta-feira já que, supostamente, estava suspenso das atividades parlamentares, disse que a nova votação era uma manobra de sua irmã, cujo partido controla o Congresso.

Ayer fui ilegalmente suspendido sin el nro de votos que exige la Constitución. Hoy Keiko quiere hacer una nueva votación a su medida y consolidar el abuso. No me someteré!!! Iniciaré acciones legales,defenderé mis derechos. #KeikoelCongresoNoEsTuChacra #LaLibertadleganaráalmiedo pic.twitter.com/5kNI61idBu — Kenji Fujimori (@KenjiFujimoriH) 7 de junho de 2018

"Ontem fui suspenso ilegalmente sem o número de votos que exige a Constituição. Hoje Keiko quer fazer uma nova votação, ao seu gosto, e consolidar o abuso", tuitou Kenji instantes antes da votação desta quinta.

"Não me submeterei!!! Iniciarei ações legais e defenderei meus direitos", completou o mais novo do clã Fujimori, que trava uma guerra fratricida pelo controle fujimorismo com a irmã.

+ Fujimorismo divulga vídeo de aliados de PPK negociando votos para impedir impeachment

Na votação de quarta-feira, vários legisladores não fujimoristas alertaram que o procedimento de votação infringia o regulamento do Congresso, mas Galarreta insistiu em seguir adiante. / AFP