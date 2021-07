Conheça a arqueóloga indígena que rastreia corpos de crianças indígenas desaparecidas no Canadá

Ian Austen, The New York Times, O Estado de S.Paulo

OTTAWA - Aos 15 anos, Kisha Supernant sabia exatamente o que queria fazer para o resto da sua vida: se tornar uma arqueóloga e estudar civilizações antigas.

Ela alcançou seu objetivo de adolescente. Mas seu trabalho mais recente a colocou no centro das discussões no Canadá moderno: a que diz respeito à violência sofrida por populações indígenas do país em consequência de uma política de assimilação.

Desde o final de maio, o uso de radar de penetração no solo em diferentes partes do país identificou bem mais de mil restos mortais, a maioria de crianças, em espaços antigamente ocupados por escolas residenciais. Milhares de crianças indígenas eram enviadas à força para essas escolas, com objetivo de "assimilar" a cultura canadense. Muitas delas jamais voltaram para casa.

As descobertas chocaram os canadenses e abriram um novo debate com os indígenas sobre a história dessas escolas, a última das quais encerrada em 1996. E Supernant - especialista no uso de tecnologia para mapear e analisar assentamentos - é a arqueóloga que primeiro trabalhou com comunidades indígenas para encontrar os restos mortais.

Supernant é da etnia Métis, uma entre poucos arqueólogos indígenas do Canadá. Ela tem se dedicado a redefinir a forma como a profissão interage com os indígenas.

“Os últimos meses foram muito, muito intensos”, disse Supernant, que mora em Edmonton, Alberta, onde dirige o Instituto de Prairie e Arqueologia Indígena da Universidade de Alberta. “Eu realmente sinto fortemente que este é um chamado.”

O campo arqueológico no Canadá, como em outros lugares, tem uma história de práticas insensíveis. No Canadá, restos mortais e artefatos foram cruelmente transferidos para museus distantes. A pesquisa muitas vezes forneceu um verniz para as alegações de superioridade racial branca por cientistas e políticos. Supernant disse que foi uma mudança transformadora ver as comunidades indígenas recorrerem aos arqueólogos para ajudá-los a encontrar seus entes queridos.

"No passado, eram pessoas entrando e pegando coisas sem falar com um único indígena e contando histórias indígenas sem envolver os indígenas”, disse ela.

Enquanto crescia, Supernant, de 40 anos, não sabia que era Métis. Mas ela sabia que descendia de um grupo indígena. “Nós sabíamos que éramos alguma coisa, mas não sabíamos exatamente quem eram nossos parentes por muito tempo.”

Robert, seu pai, não foi forçado a frequentar uma escola residencial. Mas ele não escapou do sistema de bem-estar infantil, que muitos indígenas dizem que continua a perturbar desproporcionalmente suas famílias. Sua mãe, Betty Supernant, não era casada quando ficou grávida dele, e Robert foi tirado dela ao nascer, sem nunca conhecê-la. Ele foi criado em uma série de lares adotivos.

Robert finalmente fez seu caminho para Victoria, a capital da Colúmbia Britânica, onde conheceu a mãe de Supernant, Shanti, de ascendência britânica.

“Minha mãe e meu pai eram bastante alternativos, meio que parte do movimento da Nova Era”, conta Supernant. “Vivemos em uma seita por alguns anos.”

Supernant fez seus estudos de graduação na Universidade da Colúmbia Britânica e obteve um mestrado na Universidade de Toronto. Ela voltou para a Universidade da Colúmbia Britânica para um doutorado em arqueologia. Ao longo do caminho, começou a conhecer outros indígenas que ajudaram a preencher algumas lacunas em sua herança.

“Eu não tinha ideia do que realmente eram os Métis”, disse ela. “Eu acho que foi como:‘ Oh, isso significa que sou uma mistura ’. Mas eu realmente não entendia que temos uma cultura e uma linguagem e todo esse tipo de coisa.”

Quando ela se mudou para Edmonton, local de nascimento de seu pai, grupos de Métis a reconectaram com membros da família, incluindo um tio cuja existência nem ela nem seu pai conheciam.

Além de pesquisar as histórias dos povos indígenas, Supernant escreveu sobre a necessidade dos arqueólogos moldarem seus estudos para tornar os povos indígenas parceiros na pesquisa, não apenas objetos de estudo. Ela também trabalhou para mudar a linguagem da arqueologia; em vez de restos humanos, ela fala sobre ancestrais, enquanto artefatos são pertences.

“É fácil no mundo da arqueologia se concentrar nas coisas e esquecer que elas são realmente apenas reflexos de pessoas, e esse é o verdadeiro propósito dos arqueólogos, entender essas pessoas”, disse Andrew Martin, professor de arqueologia da Universidade da Colúmbia Britânica, que colabora com Supernant. “Não sou indígena, estou muito distante dessa experiência. E então eu preciso ouvir. ”

Supernant disse que as histórias orais de ex-alunos de escolas residenciais são prova suficiente de que muitas das crianças desaparecidas - de 10 mil a 15 mil, pelas estimativas atuais - foram enterradas em sepulturas não identificadas nos terrenos das escolas.

Ela acrescentou um radar de penetração no solo à sua pesquisa depois de ser apresentada a ele por um estudante de pós-graduação. Embora a tecnologia tenha tido usos industriais por muito tempo, os avanços nas tecnologias de processamento de sinal e antenas melhoraram sua precisão na identificação de objetos rasos e pequenos, especialmente túmulos.

Em 2018, ela experimentou a tecnologia para procurar crianças desaparecidas na antiga Muskowekwan Indian Residential School em Saskatchewan.

Essa busca limitada identificou 35 prováveis ​​restos mortais, principalmente de crianças, em sepulturas não marcadas e não registradas. Então, no final de maio, os restos mortais de mais de 200 crianças desaparecidas foram descobertos por outro pesquisador usando suas técnicas na Primeira Nação Tk’emlups te Secwepemc na Colúmbia Britânica. Desde então, a professora Supernant e seu instituto têm sido sobrecarregados com pedidos de ajuda de comunidades indígenas em terras que hospedavam mais de 150 escolas. “As paisagens das escolas residenciais são muito tensas”, disse. “É um trabalho muito, muito doloroso e difícil.”

Supernant está liderando um grupo da Associação Arqueológica Canadense que oferecerá diretrizes para a busca de túmulos de crianças desaparecidas.

“Eu sei que há uma corrida agora para tentar fazer mais radar de penetração no solo”, disse ela, “mas não é o primeiro passo”. As comunidades devem primeiro reunir todas as informações que puderem sobre prováveis ​​locais de sepulturas para concentrar as pesquisas de radar, disse ela. Eles também precisam implementar sistemas de suporte social e emocional para lidar com o trauma que se segue à identificação dos cemitérios.

“Os resultados que estamos vendo agora geralmente são depois de anos de trabalho”, disse ela. “Isso não foi algo que simplesmente aconteceu durante a noite.”

Com dezenas de milhões de dólares prometidos por muitas províncias e pelo governo federal para buscas, quase todas as primeiras nações com as quais ela falou foram contatadas por empresas que oferecem seus serviços, disse. Embora as empresas possam ter equipamento e experiência industrial, ela e outros acadêmicos disseram, elas não parecem estar devidamente equipadas ou treinadas para realizar a delicada tarefa de buscas em túmulos.

À medida que os túmulos de crianças continuam a ser descobertos, as perguntas sobre o que vem a seguir ficam mais intensas. Alguns indígenas querem investigações criminais; outros não querem envolver a polícia. Enquanto alguns querem que os restos mortais sejam exumados e identificados usando tecnologia de DNA, outros indígenas ficam horrorizados com a ideia.

“Encontrar esses locais é de partir o coração”, diz Supernant. “Desenterrar os filhos é um grande nível de tristeza que nem consigo imaginar.” “Sou grata por não fazer esse trabalho porque é difícil o suficiente de lidar”, acrescentou ela. “Tenho uma filha de 6 anos, mais ou menos a idade em que teria sido levada para um desses lugares. Eu sou muito grata por estar com ela."