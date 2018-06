Conheça as principais reformas do rei Abdullah

O rei Abdullah, morto na noite da quinta-feira 22, assumiu o trono em 2005, mas passou a governar efetivamente a Arábia Saudita desde que seu meio irmão, o rei Fahd, morreu devido a um derrame dez anos antes.

Durante as duas décadas de sua monarquia, Abdullah tornou-se um dos principais aliados do Ocidente no mundo muçulmano. Confira os principais feitos de seu legado:

1. Reformas para mulheres

Apesar da esperança que o seu caráter reformista trazia, o monarca não conseguiu avançar tanto quanto se esperava no país ultraconservador.

Adbullah foi o primeiro rei saudita a apontar mulheres para seu governo. Em 2013, ele indicou 30 mulheres para o Conselho da shura, braço consultivo com 150 integrantes que desempenha um papel de conselheiro à monarquia absoluta. Neste ano, as mulheres estarão aptas a votar e concorrer a eleições municipais pela primeira vez e poderão ser eleitas para setores da câmara de comércio.

Ainda assim, muitas restrições às mulheres permanecem na Arábia Saudita, como o fato de elas não poderem dirigir.

2. Luta contra a Al-Qaeda

Os ataque de 11 de Setembro, quando 15 dos 19 orquestradores dos ataques eram sauditas, mostraram-se um momento de desafio para o monarca. Abdullah fez lobby para a retirada das tropas americanas que estavam no país desde 1990 e decidiu reforçar suas Forças Armadas com US$ 150 bilhões.

A Arábia Saudita tem assumido um papel de liderança na coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos lutando contra o grupo terrorista sunita radical Estado Islâmico - que agora disputa com a Al-Qaeda o posto de grupo jihadista mais poderoso do mundo - na Síria e no Iraque.

No entanto, questões sobre os laços entre a Arábia Saudita e o radicalismo islâmico permanecem.

3. Educação para os mais jovens

Um dos principais legados de Abdullah foi o foco na modernização do sistema educacional saudita. O principal tópico dessa modernização foi o Programa de Bolsas Rei Abdullah, que enviou milhares de jovens sauditas para o exterior estudar sobre despesas governamentais, a fim de trazer uma visão moderna e internacional para o reino.

O primeiro campus para homens e mulheres, a Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah, foi fundado em 2009, apesar de objeções da sociedade saudita.

4. Reforma econômica

Além de ter protagonizado o ingresso da Arábia Saudita na Organização Mundial do Comércio em 2005, Abdullah abriu o país para investimento estrangeiro e destinou somas significativas provenientes do petróleo para megaprojetos de infraestrutura, como a Cidade Econômica Rei Abdullah, anunciada em 2005. Seus 173 km² se dividem em zona industrial, porto marítimo, áreas residenciais, resorts à beira-mar e um Distrito de Negócios Central, que inclui a Ilha Financeira.

5. Papel na comunidade internacional

Sob o reinado de Abdullah, a Arábia Saudita também aumentou a sua atuação na comunidade internacional. Durante o seu governo, a Arábia Saudita se tornou o único país árabe com um assento no G20. Além disso, ele foi o primeiro Guardião das Duas Mesquitas Sagradas - como são conhecidos os monarcas sauditas - a se encontrar com o papa.