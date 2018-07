Conheça os candidatos às eleições presidenciais na França

PARIS - Os franceses vão às urnas neste domingo para a eleição presidencial de 2012, que deve entrar para a história do país como a mais ferrenha disputa pelo poder em muitas décadas.

Nicolas Sarkozy pode se tornar o primeiro presidente francês a não se reeleger para um segundo mandato desde Valery Giscard d'Estaing, em 1981.

Divididas em dois turnos, as eleições ocorrem nos dias 22 de abril e 6 de maio.

Assim como no Brasil, se o candidato obtiver mais de 50% dos votos no primeiro turno, não haveria o segundo. Mas isso nunca ocorreu na chamada 5ª República, que começou com o Charles de Gaulle em 1958.

A BBC preparou um perfil dos principais candidatos no páreo pela Presidência francesa.

Nicolas Sarkozy

Eleito presidente em 2007 com 6% a mais de votos do que sua rival, a socialista Ségolène Royal, o líder conservador enfrenta dessa vez um desafio diferente, e na opinião de analistas, mais difícil, na pessoa de François Hollande.

Os cinco anos na Presidência não foram fáceis para o sucessor de Jacques Chirac. Sarkozy havia prometido um novo começo para a França com seu partido UMP (Union pour un Mouvement Populaire).

Políticas sociais radicais - como a medida que em 2010 elevou a idade de aposentadoria de 60 para 62 anos - incomodaram a esquerda no país. Ao mesmo tempo, supostos aliados se ressentiram com o estilo do líder.

Em suas memórias, o ex-presidente Jacques Chirac criticou Sarkozy por ser "irritável, áspero, confiante demais e por nunca permitir qualquer dúvida, especialmente no que se refere a ele próprio".

Porém, o maior obstáculo que Sarkozy pode enfrentar na eleição é o desempenho da economia francesa, que sofreu um abalo em janeiro, quando a agência de classificação de risco Standard & Poor's reduziu a nota de crédito da França de AAA para AA+.

Ao pedir o voto dos eleitores, Sarkozy argumenta que tem os atributos necessários para lutar contra a crise econômica.

Após o rebaixamento da nota de crédito do país, no entanto, esse argumento parece menos convincente.

Dados pessoais: Nascido em 28 de janeiro de 1955, criado em Paris, casado com a ex-modelo Carla Bruni.

Frase famosa: "Não serei o candidato de uma pequena elite contra o povo".

François Hollande

Apesar de sua experiência como articulador no partido Socialista, François Hollande nunca ocupou um cargo político nacional na França.

Ele é tido por muitos como um moderado afável, cujo estilo calmo e quieto contrasta com a intensidade e o glamour do presidente atual.

Entretanto, por trás da imagem modesta está uma determinação de aço de liderar o país, na opinião de seus aliados.

Para ser escolhido como candidato, Hollande passou por difíceis eleições primárias, que testaram ao limite suas credenciais políticas e pessoais.

Jacques Chirac descreveu-o como um "verdadeiro estadista", capaz de cruzar as fronteiras que separam os partidos.

Alguns analistas veem Hollande como um pobre substituto para o carismático ex-diretor-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional), Dominique Strauss-Kahn, excluído da corrida pela Presidência por escândalos sexuais no ano passado.

Um ex-ministro socialista, Claude Allegre, chocou aliados ao apoiar a candidatura de Sarkozy e rejeitar a de Hollande dizendo que ele é indeciso e "não está à altura do posto" de líder nacional.

Dúvidas em relação às suas habilidades políticas ressurgiram após ele ter anunciado seu plano de cobrar imposto de 75% sobre a renda dos cidadãos mais ricos da França.

Dados pessoais: Nascido em 12 de agosto de 1954 na cidade de Rouen, no noroeste da França. Ex-parceiro de Ségolène Royal e pai dos filhos dela.

Frase famosa: "Quero colocar a mágica de volta no sonho francês".

Marine Le Pen

Filha de Jean-Marie Le Pen, fundador do principal partido da extrema direita francesa, o FN (Frente Nacional), Marine está levando o partido a novas direções.

Ela dividiu a opinião pública com seus ataques à imigração ilegal e à suposta "islamização" da França.

A candidata também enfatizou a oposição do FN ao euro e defendeu políticas protecionistas.

Le Pen tem se esforçado para livrar o partido de sua imagem xenófoba e declarou sua objeção ao termo "extrema direita", que, segundo ela, marginaliza um grupo que regularmente atrai 15% dos eleitores em eleições nacionais.

Sua dificuldade para angariar o apoio dos parlamentares, exigido por lei, foi alvo de diversas reportagens na mídia francesa.

Dados pessoais: Nascida em 5 de agosto de 1968 em Neuilly-sur-Seine, onde Nicolas Sarkozy viveu quando criança, ela é a mais jovem das três filhas de Jean-Marie Le Pen.

Frase famosa: "Uma União Soviética Europeia" (termo que ela usou para descrever a União Europeia).

François Bayrou

Figura conhecida de centro na política francesa, François Bayrou chocou o establishment da França em 2007 ao levar quase um quinto dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais.

Seus aliados o veem como um defensor dos fazendeiros da França e o candidatos mais pró-Europa do país.

Críticos o acusam de arrogância e oportunismo e chamam atenção para sua aparente incapacidade de formar alianças políticas duradouras.

Embora não haja expectativa de que Bayrou chegue ao segundo turno, é possível que dessa vez ele desempenhe um papel decisivo sobre o segundo - já que prometeu apoiar um dos candidatos caso não chegue à segunda fase.

Dados pessoais: Nascido em 25 de maio de 1951 perto de Lourdes, católico praticante e homem de família. Em viagens pela França fazendo campanha, sempre quer saber onde fica a igreja local nas cidades que visita.

Frase famosa: "Somos a civilização que se recusa a responsabilizar os fracos pelas más escolhas dos fortes"

Jean-Luc Mélenchon

Militante socialista durante décadas, Jean-Luc Mélenchon está concorrendo em nome da coalizão de esquerda, que tem o apoio do Partido Comunista.

Fez carreira no Partido Socialista e foi ministro de Educação Vocacional no governo Lionel Jospin. Rompeu com o partido em 2008 para formar o Parti de Gauche (Partido da Esquerda), inspirado nos movimentos de esquerda na América Latina e na longa história de radicalismo da França. Ele se diz inspirado em líderes latino-americanos como Lula, Rafael Correa, Cristina Kirchner e Hugo Chávez.

Defende uma "revolução do cidadão", com a descentralização do poder e nacionalização da indústria em uma nova "Sexta República".

Mélenchon é o único representante do Partido da Esquerda no Parlamento Europeu. Diz acreditar que a União Europeia foi arruinada pelo "liberalismo econômico".

É conhecido por não gostar de jornalistas, preferindo expressar suas ideias, profusamente, em seu próprio blog.

Dados pessoais: Nascido no Marrocos em 19 de agosto de 1951, cresceu na Normandia e em Jura. Ainda adolescente, participou da revolta estudantil de 1968, é membro orgulhoso da maçonaria desde 1983.

Frase famosa: "Que se vão todos", título do seu livro, lançado em 2010.

Eva Joly

A candidata do Partido Verde foi manchete na França após supostamente receber um projétil de revólver e cartas ameaçadoras de ultra-nacionalistas.

Joly nasceu em 5 de dezembro de 1943 na Noruega. Foi para a França aos 20 anos como au pair (ocupação temporária de estudantes, como babá, em casas de família), casou-se e seguiu carreira em Direito, tornando-se juíza.

O Partido Verde fez um pacto com os socialistas para ganhar mais assentos no Parlamento em troca de apoio a François Hollande no segundo turno da eleição presidencial.

Também na Disputa

Nicolas Dupont-Aignan é, assim como Villepin, um ex-membro do UMP que formou seu próprio partido, Debout la République.

Nathalie Arthaud representa o partido trotskista Lutte Ouvrière (Luta Operária).

Philippe Poutou representa o Nouveau Parti Anticapitaliste (Novo Partido Anticapitalista).

Quase na Disputa

Dominique de Villepin, ex-primeiro-ministro no governo do presidente Jacques Chirac e arquirrival de Sarkozy, não conseguiu obter as 500 assinaturas de oficiais eleitos requeridas por lei para que pudesse concorrer.

Corinne Lepage, com uma plataforma ambientalista, também não obteve as assinaturas.

Com informações de Daniela Fernandes, de Paris BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC