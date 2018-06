Conseguirá o país sobreviver a Erdogan? O sistema democrático da Turquia será testado a fundo em uma eleição parlamentar fatídica. Em jogo está a preservação do Estado de Direito e da democracia liberal face a um presidente com tendências cada vez mais autoritárias. Se o partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP) do presidente Erdogan vencer, todo o sistema de separação de poderes na Turquia provavelmente chegará a um ponto de ruptura. Erdogan terá a carta branca que deseja para modelar, conformar e conduzir o Estado para qualquer direção que desejar numa forma de governo parcialmente legal ditatorial. E isso num momento em que a sua presidência está cada vez mais errática, arbitrária, corrupta, vingativa e fora da realidade.