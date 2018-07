Conselho anti-Kadafi anuncia novo gabinete provisório líbio

Após intensas negociações desde que os rebeldes líbios assumiram o controle da capital, Trípoli, o presidente do Conselho Nacional de Transição (CNT), Mustafá Abdul-Jalil, e o premiê interino, Mahmoud Jibril, anunciaram ontem um novo gabinete executivo, sob promessa de que farão a transferência de poder quando a "liberação" do país for declarada.

Embora tenha renunciado no domingo, alegando forte pressão de fundamentalistas, o liberal Jibril permanece no cargo e assume, ainda, as funções de ministro de Relações Exteriores - o atual chanceler do CNT, Ali al-Issawi, está fora. O economista Ali al-Tarhouni seguirá como ministro das Finanças e do Petróleo. Foram anunciados ainda novos nomes para o Ministério dos Mártires e Vítimas da Guerra e o de Relações Religiosas.

"Nós garantimos ao povo líbio que não seremos parte do governo futuro", disse Abdul-Jalil. O CNT promete organizar eleições oito meses após o fim do conflito. Isso ocorreria com a queda de Sirte, um dos últimos redutos kadafistas, sitiada pelos rebeldes há cerca de 15 dias. Bani Walid, também controlada por soldados pró-Kadafi, é considerada menos importante por não ter saída para terras ou águas internacionais.

"Pedimos ao povo líbio que tenha paciência porque o momento da liberação está próximo", disse Jibril. Segundo ele, a sua renúncia "poderia afetar a unidade nacional". "Retirei a minha demissão (por hora), mas será efetivada com a libertação", disse.

A demora na formação de um governo de transição evidencia divisões entre liberais e religiosos no CNT, além de tensões regionais e rivalidades tribais.

Sirte. Na última semana, Sirte foi palco de intensas batalhas, com disparos de ambos os lados e bombardeios da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Os quase 100 mil moradores estão sem comida e há escassez de água potável e remédios. Segundo relatos de feridos, o hospital de Sirte está sem energia e faltam suprimentos. Mais de 10 mil civis fugiram no fim de semana, durante uma trégua de dois dias.

Segundo a agência francesa AFP, os revolucionários obtiveram, ontem, uma vitória simbólica ao conquistar Qasr Abu Hadi, a aldeia onde nasceu Muamar Kadafi, a 20 quilômetros a sudeste da disputada Sirte. Mas a informação, passada por um médico que atende em um hospital de campanha nas proximidades de Sirte, não pôde ser confirmada. / AFP, AP e REUTERS