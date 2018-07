Conselho da Air France deve nomear Juniac como CEO

A expectativa era de que o presidente da Air France KLM, Jean-Cyril Spinetta, se demitisse para deixar a presidência da holding para Gourgeon. Mas Spinetta deve permanecer como presidente e assumir o cargo de CEO até que um substituto seja nomeado. Com Gourgeon, a Air France se tornou a maior companhia aérea do mundo, mas também teve grandes problemas, como o acidente do voo 447, que fazia a rota Rio de Janeiro-Paris e caiu no Oceano Atlântico, em 2009, matando as 228 pessoas a bordo.

O conselho da Air France KLM também deve se reunir na segunda-feira. Autoridades do governo francês, que possui participação de 16% na Air France, não foram encontradas para comentar as possíveis mudanças. Até junho, De Juniac era chefe de equipe de Christine Lagarde, então ministra de finanças da França. Desde então, Lagarde se tornou diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI). As informações são da Dow Jones.