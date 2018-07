Conselho da ONU pede investigação sobre Houla

A grande maioria dos integrantes do organismo condenou, em votação, o governo da Síria pela morte de 108 civis na semana passada.

O organismo composto por 47 países aprovou por 41 votos a três uma resolução que acusa "elementos pró regime" e tropas governamentais pelo massacre em Houla, que atraiu críticas internacionais. Rússia, China e Cuba votaram contra a resolução. Dois integrantes se abstiveram e um país não votou.

A resolução também pede uma "investigação internacional transparente, independente e imediata" sobre o que aconteceu, ecoando as palavras da alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Navi Pillay ao Conselho de Segurança, para que considere levar o governo sírio à Corte Criminal Internacional.

Pillay disse nesta sexta-feira que crimes contra a humanidade podem ter sido cometidos durante o massacre em Houla. "Esses atos representam crimes contra a humanidade e outros crimes internacionais", disse Pillay durante a sessão do conselho. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.