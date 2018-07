Conselho da ONU planeja voto sobre o Iêmen até a semana que vem

A Grã-Bretanha prepara o texto, fazendo consultas a França e EUA, e pretende apresentá-lo aos demais países do Conselho após uma reunião a portas fechadas na terça-feira.

A Rússia e a China não demonstram a intenção de vetar a resolução, segundo diplomatas.

"Gostaríamos idealmente de votar a resolução nesta semana", disse um diplomata ocidental, pedindo anonimato. Outro diplomata disse que o mais provável é que a votação ocorra no final desta semana ou começo da próxima.

Jamal Benomar, enviado especial da ONU para o Iêmen, deve falar ao Conselho na terça-feira. Ele deixou recentemente o país árabe, após duas semanas de infrutífera tentativa de mediação entre o presidente Ali Abdullah Saleh e a oposição.

No sábado, Saleh - no poder há 33 anos - insinuou que irá renunciar nos próximos dias, mas essa é uma promessa que ele já fez e descumpriu em três ocasiões desde o início dos protestos contra ele, em janeiro.

O plano do Conselho de Cooperação do Golfo prevê que Saleh forme um gabinete com maioria oposicionista, e então entregue a Presidência ao seu vice, antes da convocação de eleições presidenciais e parlamentares.

Além dos protestos populares, o governo do Iêmen enfrenta também uma rebelião islâmica no sul, além de outros conflitos étnicos e sectários.

Na semana passada, a Rússia e a China vetaram uma resolução que condenaria o governo sírio pela repressão a manifestantes pró-democracia, em incidentes que segundo a ONU já causaram a morte de mais de 2.900 civis.

Com apoio do Brasil, da Índia e da África do Sul, os chineses e russos justificaram sua posição alegando que a resolução contra a Síria abriria caminho para uma intervenção militar estrangeira, a exemplo do que já ocorreu na Líbia.

Mas o caso do Iêmen parece ser diferente.

"Tanto a Rússia quanto a China apoiam uma ação do Conselho sobre o Iêmen", disse um diplomata. "O papel desempenhado por uma oposição armada no Iêmen também altera as coisas. Rússia e China desejam estabilidade. Eles veem a situação no Iêmen de forma diferente da que existe na Síria."

No final de junho, o Conselho de Segurança já havia aprovado uma declaração manifestando "grave preocupação" com a situação no Iêmen e saudando a mediação dos vizinhos árabes.