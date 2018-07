Conselho de Nacional Sírio pede intervenção humanitária O Conselho Nacional Sírio (CNS), de oposição, emitiu um pedido de ajuda neste domingo para que Homs e outros cidades sejam "salvas" dos ataques do regime do presidente do país, Bashar Assad, além de requisitar novamente uma intervenção da Organização das Nações Unidas (ONU).