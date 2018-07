Conselho de Segurança adia votação da ONU sobre Síria

Texto atualizado às 14h44

NAÇÕES UNIDAS - O Conselho de Segurança da ONU adiou para quinta-feira, 19, a votação prevista para esta quarta-feira, 18, sobre o projeto de resolução ocidental que ameaça impor sanções à Síria.

Após uma rápida reunião, os membros permanentes do principal órgão de decisão das Nações Unidas aceitaram o pedido do enviado especial da ONU e da Liga Árabe, Kofi Annan. Os países estabeleceram o horário de votação para as 11horas (horário de Brasília).

A decisão veio após um pedido de Annan. Ele apresentou essa proposta porque considera que existe "margem para um acordo" com a Rússia- que se opõe a uma resolução que sancione a Síria - após contatos com Moscou nos últimos dias, disseram fontes diplomáticas.

