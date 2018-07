Conselho de Segurança aprova novas sanções O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou ontem por unanimidade uma resolução com mais sanções à Coreia do Norte, em resposta ao teste nuclear realizado no mês passado pelo país asiático. As novas restrições incluem restrições a transferências financeiras, transações comerciais e viagens. "Essas sanções devem elevar o custo para a Coreia do Norte e seu programa nuclear", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice. Li Baodong, embaixador da China, acrescentou que a "resolução é um importante passo" para conter as atividades atômicas de Pyongyang. Foi a quarta vez em sete anos que o CS impôs sanções contra a Coreia do Norte, que ontem não contou com o apoio da China. Pequim, com poder de veto no órgão, já havia ajudado seu vizinho em outras ocasiões. / GUSTAVO CHACRA