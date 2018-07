Conselho de Segurança aprova resolução que defende transição política no Iêmen O Conselho de Segurança da ONU aprovou ontem por unanimidade uma resolução que defende uma transição política no Iêmen. O texto critica a violência do presidente Ali Abdullah Saleh contra os opositores que protestam desde o início do ano e pedem sua renúncia. Segundo o texto, o plano elaborado pelo Conselho de Cooperação do Golfo deve servir de base para a transição e Saleh não correrá o risco de ser processado pelo Tribunal Penal Internacional. A ativista iemenita Tawakul Karman, que recebeu o Nobel da Paz este ano por sua luta contra o regime, criticou a resolução, pois ela "concede impunidade para um tirano". No poder há 33 anos, Saleh diz aceitar o plano dos países do Golfo, mas tem se recusado a implementá-lo. Ele retornou da Arábia Saudita em setembro, depois de se recuperar de ferimentos causados por um ataque a seu palácio.