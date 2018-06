Conselho de Segurança da ONU aprova regime de sanções para Sudão do Sul O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta terça-feira por unanimidade uma resolução que prevê a criação de um sistema para impor sanções a todos aqueles que obstruem a paz no Sudão do Sul, em uma tentativa de pressionar os líderes do conflito a terminar com a guerra civil que já matou dezenas de milhares de pessoas no país.