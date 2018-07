Conselho de Segurança da ONU avalia análise do pedido palestino

NOVA YORK - O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) se reuniu nesta terça-feira, 18, para revisar, pela primeira vez, o trabalho da comissão que analisa o pedido da Autoridade Palestina (AP) por adesão plena à entidade, disseram os diplomatas. "Será uma oportunidade para se atualizar sobre o trabalho do comitê", disse um diplomata sob anonimato.

Veja também:

Admissão de Estado, processo lento

ENTENDA: Divisão no CS da ONU

ÍNTEGRA: A carta de Abbas à ONU

ESPECIAL: As disputas territoriais no Oriente Médio

HOTSITE: A busca pelo Estado palestino

O presidente do Conselho, o embaixador nigeriano Joy Ogwu, "fará uma atualização sobre o progresso feito até agora", disse outro diplomata. As discussões no Conselho de Segurança, com 15 países membros, poderão durar até o final de outubro ou além disso, antes que o pedido palestino vá a votação, disseram os diplomatas.

O pedido de admissão precisará de nove votos a favor e nenhum veto para ser aprovado. Os Estados Unidos disseram que vetarão uma votação favorável à adesão, argumentando que a adesão da Palestina só deve ocorrer após um acordo com Israel para uma solução do conflito israelo-palestino baseada nos dois Estados.

Se a adesão palestina for rechaçada ou vetada no Conselho, os palestinos poderão pedir à Assembleia Geral da ONU que aceite a Palestina como Estado observador. Nesse caso, obteriam uma maioria fácil. As informações são da Dow Jones.