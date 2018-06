Conselho de Segurança da ONU concorda com declaração sobre Síria O Conselho de Segurança da ONU, incluindo Rússia e China, concordou com uma declaração sobre a Síria que apoia a proposta do enviado especial da entidade e da Liga Árabe, Kofi Annan, para acabar com a violência que já deixou o país à beira de uma guerra civil, disseram diplomatas nesta quarta-feira.