Conselho de Segurança da ONU pede 'investigação independente' sobre derrubada de avião na Ucrânia O Conselho de Segurança da ONU pediu nesta sexta-feira que seja feita uma "investigação internacional independente, meticulosa e completa" sobre o abate do avião da Malásia com 298 a bordo sobre a Ucrânia, solicitando a todas as partes envolvidas que garantam aos investigadores o acesso ao local da queda.