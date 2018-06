Conselho de Segurança da ONU planeja sanções contra rebeldes do Congo O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) pretende impor sanções aos líderes do grupo rebelde M23 da República Democrática do Congo e outros que violam um embargo de armas no país, de acordo com um documento que deverá ser oficialmente adotado ainda nesta sexta-feira.