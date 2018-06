Conselho de Segurança discute Ucrânia hoje à noite O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas marcou uma reunião sobre a crise na Ucrânia para este domingo às 21h (de Brasília). A presidente do Conselho de Segurança, Joy Ogwu, da Nigéria, divulgou comunicado no qual "convida os membros do Conselho para consultas informais".