Conselho de Segurança está de ressaca, diz Patriota

Depois do veto ao projeto de resolução que tentou condenar o governo Sírio pela violência da repressão a manifestantes, o Conselho de Segurança da ONU chegou a um impasse, sem solução à vista. Desde a semana passada, quando China e Rússia barraram a votação, nenhuma outra proposta foi apresentada e as negociações estão em compasso de espera. "Há certa ressaca depois da última votação. Não há evolução", admitiu ontem o ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota. O chanceler atribuiu à divisão entre os membros do Conselho a dificuldade de se encontrar um novo caminho.

Há uma semana, o Conselho de Segurança pôs em votação um projeto de resolução que condenava a violência usada pelo governo de Bashar Assad na repressão aos manifestantes contrários a seu governo. O texto final, bastante amenizado, retirava até mesmo a menção a medidas a serem tomadas contra a Síria, apenas registrava a possibilidade de que, se não houvesse avanços, o país poderia ser alvo de sanções. Apesar disso, China e Rússia vetaram o texto, alegando que antes de condenar era preciso diálogo. Brasil, ao lado de Índia, África do Sul e Líbano, preferiu a abstenção.

Na Síria, o resultado foi visto como uma "vitória histórica". "Isso é muito ruim. Por expor uma fratura é muito ruim. Seria mais sábio reduzir a ambição e buscar a convergência", avaliou Patriota.

O problema, no entanto, é o quanto reduzir a ambição em um texto que condene a Síria. Até agora, o Conselho não conseguiu aprovar nem mesmo uma resolução que tratasse vagamente de sanções. O único texto que passou sem problemas foi uma declaração presidencial, editada em agosto, que pedia ao governo sírio que parasse com a violência e implementasse reformas. Uma declaração precisa ser adotada por unanimidade e, sem uma linguagem mais dura, foi aceita facilmente.

O único texto de resolução ainda circulando no Conselho de Segurança é de autoria russa e mantém o mesmo princípio da declaração. É, na avaliação de um diplomata brasileiro, "sem dentes": sem força, sem agressividade e, portanto, sem efeito além do moral. Ainda assim, depois da votação fracassada da última semana, é possível que esse texto não seja levado ao plenário, já que dificilmente será aceito pelos europeus e pelos Estados Unidos, patrocinadores da resolução derrotada.