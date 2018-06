Conselho de Segurança pede cessar-fogo humanitário em Gaza

O Conselho de Segurança da ONU chegou a um acordo no domingo à noite para um comunicado pedindo a Israel, aos palestinos e aos militantes do Hamas que implementem uma trégua humanitária que se estenda além do feriado muçulmano do Eid al-Fitr e se envolvam em esforços para alcançar um cessar-fogo durável.

Todos os 15 membros do Conselho concordaram com o comunicado, disseram diplomatas, e ele entrou em vigor formalmente à meia-noite de domingo.

Moradores da Faixa de Gaza e testemunhas da Reuters disseram que os bombardeios de Israel e o lançamento de foguetes do Hamas diminuíram aos poucos no domingo, indicando que uma trégua de fato estava sendo implementada antes do feriado do Eid al-Fitr, que começa nesta segunda-feira.