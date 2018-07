Conselho de Segurança recomenda Sudão do Sul como membro da ONU

A Assembleia Geral da entidade deve votar na quinta-feira para transformar o país africano no 193o integrante da ONU.

A recomendação do conselho foi feita numa resolução adotada sem que houvesse uma votação no Conselho de 15 países.

O Sudão do Sul se tornou independente no sábado após a população votar pela separação num referendo em janeiro, como parte de um acordo de paz de 2005 que pôs fim a uma guerra de 20 anos entre o norte e o sul do Sudão.

(Reportagem de Patrick Worsnip)